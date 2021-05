Amici 2021, è Samuele l'eliminato della settima puntata del serale

È Samuele l'eliminato della settima puntata di Amici 2021. Il verdetto è arrivato al termine della registrazione della puntata, che è andata in onda questa sera su Canale 5. Il ballerino della squadra capitanata da Anna Pettinelli e Veronica Peparini si è sfidato contro il collega Alessandro, del team di Arisa e Lorella Cuccarini. Il primo ha proposto coreografie sulle note di "What a wonderful world" e "Hypnotized", l'altro gli ha risposto con passi di danza sulle note di "In the end" e "Vent'anni". La giuria ha scelto di salvare Alessandro, eliminando Samuele.

Accedono dunque alla semifinale della ventesima edizione del talent show condotto da Maria De Filippi, che andrà in onda sabato 8 maggio, i cantanti Deddy e Sangiovanni e la ballerina Serena (per la squadra di Rudy Zerbi e Alessandra Celentano), il cantante Tancredi e il ballerino Alessandro (per la squadra di Arisa e Lorella Cuccarini) e il cantante Aka7even e la ballerina Giulia (per la squadra di Anna Pettinelli e Veronica Peparini).

La finale di Amici 2021 andrà in onda in diretta sabato 15 maggio.