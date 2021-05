Mondo vinile: Billie Eilish, Nick Cave, Rkomi

Bentornati alla rubrica di Rockol dedicata a tutto cià che ruota attorno al vinile: le notizie, le edizioni limitate, gli album da riscoprire in questo formato, la classifica.

L'album della settimana: Rkomi

Dal rap al pop, passando per Martin Scorsese e i Pearl Jam: “Taxi driver” di Rkomi è un viaggio su più livelli, che permette all’artista milanese di esprimere tutta la sua evoluzione, in cui trova spazio anche un'anima rock - da ascoltare anche in vinile. Tante collaborazioni ed esplorazioni sonore, con qualche dubbio.

L'esclusiva: Billie Eilish

Il secondo album di Billie Eilish è sicuramente una delle uscite più attese dell'anno: "Happier than ever" è stato appena annunciato, e arriverà il 30 dl luglio: si può ordinare anche in una versione esclusiva con vinile color terra, qua (sono pure disponibili versioni esclusive in cassetta e CD con poster

L'artista da recuperare in vinile: Nick Cave

Il 28 maggio arriva anche in vinile "Carnage", il disco del lockdown di Nick Cave e Warren Ellis. Ma tutta la discografia del cantante australiano vale la pena, in questo formato. Da dove partire? Dal concerto piano e voce "Idiot prayer", usciti qualche mese fa. O dai classici recenti ("Push the sky away", la miglior prova con i Bad Seeds degli ultimi anni) o dai classici-classici, come "Let love in", che contiene forse la sua canzone più nota, "Red right hand" - negli ultimi anni tornata di attualità grazie all'inclusione in "Peaky Blinders"

La classifica della settimana

"Multisala" di Franco 126 entra direttamente al numero 1, e Achille Lauro rimane al 2°, mentre i Maneskin con "Teatro d'ira vol. 1" scivolano al 6° posto - però il loro "Il ballo della vita" torna in classifica, addirittura sopra al nuovo disco, al 5° posto.Continua la presenza Harry Styles, ospite fisso da settimane con i suoi due album (questa settimana 5° e 8°), mentre tra le nuove entrate ci sono il classico "Sono solo canzonette" di Edoardo Bennato (9°), i Nomadi (3°) e Niall Horann (7°) Qua la classifica completa della settimana.