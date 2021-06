Francesco De Gregori, "Titanic" ha 39 anni. La storia di "Centocinquanta stelle"

L'attacco alla Elton John, col pianoforte di Locasciulli, è simile alla "Buona domenica" (1979) di Venditti ma qui si parla di guerra nucleare vista da un ragazzo col sacco a pelo sotto le stelle, centocinquanta per l'esattezza: "E tirano certe bombe che sembrano dei giocattoli che ammazzano le persone e risparmiano gli scoiattoli”.

"Titanic" è concepito come l'album dell'apocalisse, ma se i disastri navali e il successivo bombardamento di San Lorenzo sono racconti "dal vivo" della storia, tragici e leggeri, "Centocinquanta stelle" è una sorta di rock di fantascienza, narrato con taglio da favola e rime imposte da filastrocca non necessariamente con un senso e non sempre baciate: “Centocinquanta stelle in fila indiana in questa notte umida che sa di maggiorana, in questa notte splendida che sa di malva, centocinquanta stelle in questa notte calda”. Volendo diventano “centocinquantuno. in questo cielo di nerofumo”, tango-fango, scintilla-camomilla, stella sola-Coca Cola, sacco a pelo-in mezzo al cielo. Ballabile, almeno, sulle macerie postatomiche. .



Questo testo è tratto da "Tutto De Gregori" di Federico Pistone, pubblicato da Arcana, per gentile concessione dell'autore e dell'editore. (C) 2020 Lit edizioni s.a.s.