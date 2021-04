Amici 2021, la sesta puntata del serale: chi è stato eliminato

Ieri sera, 11 aprile, è stata trasmessa su Canale 5 la sesta puntata del serale di Amici 2021. Registrato negli scorsi giorni negli studi Elios di Roma, il recente appuntamento con il serale della ventesima edizione del talent show condotto da Maria De Filippi è stato caratterizzato dall’eliminazione di Raffaele.

Nel corso della serata si sono scontrate le tre squadre capitanate una da Alessandra Celentano e Rudy Zerbi, un'altra da Arisa e Lorella Cuccarini, e la terza da Veronica Peparini e Anna Pettinelli. Nelle tre manche della puntata le esibizioni dei cantanti Sangiovanni, Deddy, Tancredi, Aka7even e Raffaele e dei ballerini Alessandro, Serena, Giulia e Samuele sono state valutate dalla giuria composta da Stefano De Martino, Emanuele Filiberto e Stash.

La prima sfida a squadre ha visto il team di Arisa e Lorella Cuccarini sfidare quello di Alessandra Celentano e Rudy Zerbi. Quest’ultima è risultata la squadra vincente della manche e al ballottaggio finale è finito l’allievo del team avversario, Raffaele, mentre sono stati salvati i suoi compagni Alessandro e Tancredi.

Il secondo match della serata ha visto nuovamente trionfare la squadra di Alessandra Celentano e Rudy Zerbi, questa volta però vincendo sul team di Veronica Peparini e Anna Pettinelli. L'allievo ad essere finito a rischio eliminazione è stato il ballerino Samuele, a beneficio di Aka7even e Giulia.

La puntata è continuata con l’ultima manche, che ha visto nuovamente contrapposti il team di Arisa e Lorella Cuccarini e quello di Alessandra Celentano e Rudy Zerbi. Al termine della sfida il cantante Deddy, della squadra di Celentano e Zerbi, è finito al ballottaggio finale contro Raffaele e Samuele. Al termine dello scontro, dei tre la giuria ha deciso di salvare Samuele.

Lo scontro finale ha visto, quindi, sfidarsi Raffaele e Deddy che hanno cantato i loro inediti, rispettivamente “Focu meu” e “Il cielo contromano”. Verso il termine dell’appuntamento con Amici 2021 è stata Maria De Filippi a svelare agli allievi, già rientrati in casetta dallo studio, l’eliminato della quarta puntata, che si è rivelato essere Raffaele.

A chiusura della sesta puntata del serale, la cui finale è prevista per il prossimo 22 maggio, Annalisa, in qualità di ospite, ha eseguito "Dieci", brano con cui ha partecipato in gara a Sanremo 2021.