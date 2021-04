1MNEXT 2021, ecco chi sono i tre vincitori

Sono il romano Cargo, la milanese Marte Marasco e il torinese Neno i tre vincitori di 1MNEXT 2021, il contest del Concerto del Primo Maggio rivolto agli emergenti. La finale del concorso si è svolta questa sera allo Spazio Rossellini di Roma, condotta da Erica Mou: ha visto i 12 finalisti esibirsi in streaming sul canale YouTube del Primo Maggio e sul sito ufficiale.

Cargo

Valerio Giovannini, in arte Cargo, è un cantautore e producer romano. A 16 anni riceve in regalo la prima chitarra, ed è subito amore a prima vista. Nel 2012 inizia gli studi di Architettura a Roma e allo stesso tempo fonda la band Daphne. Dopo lo scioglimento del gruppo, decide di mettersi in gioco in prima persona, iniziando così una nuova storia, con lo pseudonimo di Cargo. Negli ultimi anni si impegna in una costante ricerca di nuovi sound e ritmi e scopre il lato più tecnico del suono, così nasce il progetto di musica elettronica/techno “PARAllEL AXYS”.

Marte Marasco

Sanremo Giovani 2018. Non chiedetemi cosa è successo dopo.

Neno

Stefano Farinetti, in arte Neno, è un cantautore di 22 anni di Torino. Partecipa tra il 2019 e il 2020, al BMA 2019 (Bologna Musica d'Autore), Amici 19 e Castrocaro 2020. Insieme al fidato produttore Andy Mancini, scrive produce e arrangia 4 singoli: “inadueguato” (2019), “meglio star da soli” (2020), “faccio tardi pure oggi” (2020) e “BLA BLA BLA” (2020).