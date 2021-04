Sottotono, la reunion: esce il singolo "Mastroianni"

Il singolo “Mastroianni”, in uscita il 23 aprile, segna il ritorno sulle scene – a distanza di vent'anni esatti dall'ultimo lavoro in studio – dei Sottotono, il duo hip hop che fra il 1994 e il 2001 ha pubblicato quattro album (1994 – "Soprattutto sotto", 1996 – "Sotto effetto stono", 1999 – "Sotto lo stesso effetto", 2001 – "...In teoria".



Il brano inedito anticipa il nuovo album in uscita, "Originali" - di cui da oggi 20.04 è disponibile in preorder la prima tiratura speciale in sole 100 copie, in cd e vinile, autografata e numerata a mano - che vedrà la partecipazione di numerosi esponenti del panorama musicale italiano con diversi contributi speciali.

“Sottotono per noi sono più di una parte di carriera. È il nostro primo amore per la musica, è una famiglia, è un mondo di ricordi che nessun incidente di percorso e nessuna rottura temporanea ha potuto scalfire.

Più che di una scintilla che ha riacceso un fuoco, questa ripartenza è frutto di una linfa vitale che non ha mai smesso di scorrerci sottopelle e, quando è riemersa, abbiamo subito capito che era come se questi vent'anni non fossero mai passati"