Loredana Bertè in playback ad “Amici”: “Non lo nascondo, si prende in giro il pubblico”

Non ha fatto nulla per nasconderlo. Anzi, ad un certo punto ha pure spostato intenzionalmente l’asta del microfono dalla bocca, continuando a muovere le labbra senza emettere suono mentre in sottofondo la sua voce risuonava dal disco. Ospite dell’ultima puntata del serale di “Amici”, Loredana Bertè ha spezzato una lancia a favore dello streaming. La cantante ha fatto il suo ingresso nello studio del talent show condotto da Maria De Filippi proprio al termine della puntata, per far ascoltare il suo ultimo singolo, “Figlia di...”. Preferendo il playback all’esibizione dal vivo.

Al termine del passaggio la conduttrice, divertita, le ha chiesto come mai avesse scelto di smascherare il playback e la Bertè ha risposto: “Non l’ho nascosto e voglio spiegare il motivo al pubblico, perché magari tante persone non lo sanno. Io sono venuta a fare promozione e le promozioni si fanno così, in playback”.



La quinta puntata del serale di “Amici” ha visto l’eliminazione della ballerina Martina.