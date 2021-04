Amici 2021, cosa succede nella quinta puntata del serale

Dopo l'eliminazione a sorpresa di Enula, la scorsa puntata, la gara del serale di Amici 2021 è entrata ormai nel vivo. E tutto è possibile. Il talent condotto da Maria De Filippi torna questa sera con la quinta puntata. Stando alle anticipazioni della puntata, registrata negli scorsi giorni agli studi Elios di via Tiburtina a Roma, il quartier generale del programma, saranno il cantante Deddy (della squadra capitanata da Rudy Zerbi e Alessandra Celentano) e la ballerina Martina (del team di Arisa e Lorella Cuccarini) a sfidarsi al ballottaggio, per salvarsi dall'eliminazione.

Il nome dell'eliminato, però, è stato comunicato dalla conduttrice solo al termine della registrazione, quando il pubblico aveva già lasciato lo studio di "Amici", a prova di spoiler.

Sono dieci i concorrenti ancora in gara: Sangiovanni, Deddy e Serena (della squadra di Zerbi e Celentano), Tancredi, Raffaele, Martina e Alessandro (della squadra di Arisa e Cuccarini) e Aka7even, Giulia e Samuele (per il team di Anna Pettinelli e Veronica Peparini). In giuria Stefano De Martino, Emanuele Filiberto e Stash dei Kolors. Ospiti della quinta puntata di "Amici" Loredana Bertè (che canterà il singolo "Figlia di...") e Raoul Bova.