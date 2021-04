Nick Cave ha trasformato i Red Hand Files in un 45 giri

Si intitola semplicemente "Grief", dolore: è la nuova uscita discografica di Nick Cave con Warren Ellis, a poche settimane dall'uscita di "Carnage", il disco composto e inciso in lockdown (qua la recensione)

Le due canzoni portano il nome di Cynthia, che nel 2018 ha sxcritto una lettera ai Red Hand Files, la newsletter e il sito di Nick Cave basata sul dialogo con i fan: "Ho vissuto la morte di mio padre, mia sorella e il mio primo amore negli ultimi anni e sento di avere una certa comunicazione con loro, principalmente attraverso i sogni",

Spiega Cave:

La mia risposta è stata la prima volta che sono stato in grado di esprimere i miei sentimenti contraddittori di dolore. Lettere come quella di Cynthia hanno aiutato a riportare me e molti altri nel mondo.