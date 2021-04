Luca Trambusti in radio con "Controcanto"

Ha preso il via mercoledì 7 aprile 2021 “Controcanto - L’altra musica italiana”, uno spazio settimanale interamente dedicato alla musica italiana. La trasmissione, ideata, scritta e condotta da Luca Trambusti, è ascoltabile in diretta dalle 21,00 alle 22,00 sul sito di Radio Itineraria e successivamente disponibile nell’archivio dei podcast.



“Controcanto - L’altra musica italiana” è un contenitore dove senza limiti stilistici e temporali e confini di nessun genere (se non quelli territoriali nazionali) verrà presentato e analizzato il panorama della musica italiana.

L’attenzione, come dice il titolo stesso, è rivolta principalmente verso quegli artisti, canzoni e generi che solitamente non trovano spazio nel panorama della radiofonia via etere. Un lavoro di allargamento e valorizzazione dell’intera proposta musicale verrà fatto anche per i nomi più noti della musica italiana, proponendo brani che vanno oltre quelli più noti.