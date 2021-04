Ecco un videogioco online gratuito per far twerkare Lil Nas X al ritmo del suo ultimo singolo

Dopo la polemica sulle "Satan shoes”, un paio di Nike AirMax rivisitate dal collettivo MSCHF con Lil Nas X e non autorizzate dal brand, il rapper di "Old Town Road" ha presentato il videogioco online gratuito “Twerk Hero”.

MY NEW GAME “TWERK HERO” IS OUT NOW! CAN U MAKE IT THROUGH ALL LEVELS?! pic.twitter.com/Juhr1jiZx4 — nope 🏹 (@LilNasX) April 7, 2021

Lo scopo del videogame, realizzato in collaborazione con Roni Games e Columbia Records e disponibile gratuitamente a questo link, è di far twerkare Montero Lamar Hill - questo il nome all’anagrafe del 22enne artista - al ritmo del suo più recente singolo, “Montero (Call Me By Your Name)”. I giocatori devono cliccare con il mouse sul sedere di Lil Nas X, di cui il gioco propone una versione digitale di schiena, per farlo muovere a tempo di musica.

Nel frattempo, come riportato dalla BBC, Nike ha fatto sapere che il collettivo newyorkese MSCHF - che ha realizzato con Lil Nas X le Air Max 97 rivisitate con, a detta loro, una goccia di sangue umano inserita nell’intersuola - ha accettato di emettere un richiamo volontario di tutte le "Satan shoes” in circolazione come parte di un accordo nella disputa legale con il noto marchio di abbigliamento e calzature sportivi. Gli acquirenti delle scarpe, di cui sono state realizzate solo 666 paia e che sono state tutte vendute - eccetto un paio di proprietà del rapper - al prezzo di 1.018 dollari, saranno rimborsati dal collettivo MSCHF.

“MSCHF ha modificato queste scarpe senza alcuna autorizzazione da parte di Nike. Nike non ha nulla a che fare con le ‘Satan Shoes’ o le ‘Jesus Shoes’”, ha dichiarato la multinazionale in un comunicato ripreso da BBC, nel quale non sono stati resi noti ulteriori dettagli sull'accordo legale, che - oltre a risolvere la causa legale da parte di Nike - riguarda anche le "Jesus Shoes", un altro modello rivisitato delle Air Max 97 e prodotto da MSCHF nel 2019.