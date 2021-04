Arrestata Ana Bettz: accusata di aver partecipato a una maxievasione di oltre 185 milioni di euro

Salì alla ribalta tra gli Anni '90 e i primi anni Duemila grazie a hit come "Ecstasy", "Who is it tonight?", "Black and white", "Femme" e "Freedom". Ora Anna Bettz, vero nome Anna Bettozzi, imprenditrice, cantante e ballerina già nota alle cronache rosa e mondane, è finita in manette. La donna è stata arrestata questa mattina a Roma nell'ambito di un'operazione chiamata "Petrolmafie Spa", condotta da quattro procure (Roma, Napoli, Catanzaro e Reggio Calabria), accusata di aver partecipato ad una maxievasione fiscale di oltre 185 milioni di euro.

Tra le varie accuse mosse nei confronti di Ana Betz dalla giudice delle indagini preliminari di Roma, che ha disposto l'arresto di altre 22 persone compresi diversi familiari, anche i reati di associazione per delinquere finalizzata a commettere false fatturazioni, dichiarazioni fraudolente e altri reati di natura tributaria, riciclaggio, autoriciclaggio, corruzione e rivelazioni di segreto. Il tutto con l'aggravante di aver agevolato tre clan camorristici, compreso quello dei casalesi.

Nel 2019 la donna fu fermata in macchina al valico di Ventimiglia tra Italia e Francia mentre viaggiava su una Rolls Royce con autista e 300.000 euro in contati nascosti in un paio di stivali. Tre le varie intercettazioni in mano alla procura ce n'è anche una in cui la cantante indica la soma prelevata per il pagamento in nero in favore dell'attore Gabriel Garko.