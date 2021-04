Che cos'è una canzone, secondo Morgan

Che cos'è una canzone? È la domanda che si è posto Morgan prima di darsi una lunga risposta, che poi ha pubblicato sui social, dov'è sempre attivissimo. "Definizione universale standard (DUS) di canzone", ha scritto l'istrionico cantautore in un post pubblicato su Instagram, dove si legge:

La canzone come fenomeno fisico è un'onda. L'onda del suono è meccanica e si propaga nell'aria. La canzone non esiste in natura, è generata artigianalmente dall'essere umano e, insieme ad altre forme, partecipa alla costituzione di una nuova materia, modalità di espressione e di comunicazione tra gli esseri umani, chiamata musica. La musica è l'abilità più evoluta dell'udito, che è uno dei cinque apparati sensoriali (anche organi percettivi o sensi) di cui gli uomini sono dotati. Il senso dell'udito, esercitato nella pratica dell'ascolto, permette all'individuo di ricevere la musica e, qualora perfezionato, di generarla. La musica risiede nella categoria delle arti, con le discipline originate dagli altri sensi e come esse, in quanto arte, si manifesta materializzata in innumerevoli oggetti, le opere d'arte. Le opere sono oggetti preziosi, unici, sono il distillato di civiltà, traccia del passaggio dell'essere umano sul pianeta terra. Tra le opere d'arte vivono le forme della musica chiamate canzoni.