Questa "nuova" canzone dei Nirvana fatta da un computer è impressionante

Di esperimenti simili negli ultimi tempi ne sono stati fatti parecchi. Ma questi fanno davvero impressione. Ascoltare per credere. Una organizzazione canadese, Over the Bridge, ha utilizzato un software dotato di intelligenza artificiale per "scrivere" delle nuove canzoni di artisti scomparsi prematuramente come Kurt Cobain, Amy Winehouse, Jimi Hendrix e Jim Morrison, per aiutare i membri dell'industria musicale a combattere i problemi legati alla depressione e sensibilizzare l'opinione pubblica sulle malattie mentali.



Il software ha analizzato una trentina di canzoni scritte da Kurt Cobain, Amy Winehouse, Jimi Hendrix e Jim Morrison quando erano ancora in vita e ha rielaborato i dati - melodie, accordi, riff, patterns - "scrivendo" canzoni inedite.

L'unica cosa "umana" delle tracce che potete ascoltare qui sotto è la voce (quella di "Drowned in the sun", la canzone simil-Nirvana, ad esempio, è di Eric Hogan, frontman di una tribute band di .Cobain e soci).

Il progetto si intitola "Lost Tapes of the 27 Club". "Cosa sarebbe successo se questi musicisti avessero avuto il supporto mentale che non hanno avuto?", si sono chiesti a Over the Bridge.