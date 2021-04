Da un lato il re, dall'altro la regina del rock italiano. Sui suoi canali social ufficiali Vasco Rossi ha voluto rendere pubblico l'affetto che nutre per la voce di "Non sono una signora", citando la sua ultima canzone, "Figlia di...", presentata lo scorso mese sul palco dell'Ariston come ospite del Festival di Sanremo 2021. "Sono UN figlio di... Loredana. Splendida canzone", ha scritto su Instagram il rocker di Zocca.

Le carriere di Vasco Rossi e Loredana Bertè non si sono mai incrociate, negli anni, sebbene recentemente la cantante abbia lavorato con autori e musicisti molto vicini a Rossi, come Gaetano Curreri. Insieme a Piero Romitelli e Gerardo Pulli - quest'ultimo già autore della Giamaica, società di cui Vasco possiede quote - il frontman degli Stadio ha scritto "Cosa ti aspetti da me", la canzone che Loredana Bertè ha presentato in gara al Festival di Sanremo 2019, classificandosi quarta.

La cantante è attualmente al lavoro sul suo nuovo album di inediti, dopo "LiBertè" del 2018. Che lo scambio social non preluda ad una collaborazione tra i due?