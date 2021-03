Riappare Pete Doherty, irriconoscibile: "Eroina e alcol? Meglio l'acqua e il formaggio"

Arrestato due volte in meno di 48 ore a Parigi nel 2019 e condannato, con sospensione della pena a tre mesi di reclusione con due anni di libertà condizionale, riappare ora Pete Doherty. Il leader dei Libertines è stato paparazzato a Étreat, piccolo comune francese, in compagnia della fidanzata Katia De Vidas, sua compagna di band nei Puta Madres (la band fondata dal cantante nel 2016). La forma fisica non è delle migliori: Doherty è visibilmente ingrassato e nel look anche un po' trasandato (i paparazzi lo hanno pizzicato per strada in t-shirt, pantaloni e ciabatte). Ma intervistato dal tabloid britannico "The Sun" il rocker, oggi 42enne, ha fatto sapere di sentirsi più in forma che mai, dopo gli eccessi degli ultimi anni:

"Il mio piacere proibito? Dormire. Negli ultimi anni rimanevo sveglio anche cinque o sei giorni di seguito e dormivo poi solo 24 ore, quindi ora amo dormire".

Il cantante ha detto di essere "abbastanza pulito", riferendosi agli abusi di stupefacenti:

"Ho smesso di farmi di eroina e ketamina. Mi piace sperimentare, preparare cocktail con champagne, un po' di rum, succo d'arancia. Posso dare l'idea di un alcolizzato, ma non lo sono. Mi piace un bel bicchiere d'acqua".

Doherty ha poi confidato di avere voglia di cibo spazzatura, ma nella zona della Normandia in cui vive non ci sono negozi di catene:

"Se potessi mangerei un bel Big Mac, ma non posso. Il McDonald's più vicino dista 40 minuti".

Si consola con il formaggio Comté:

"Mi piace metterlo dentro ai toast".

Pete Doherty ha recentemente lanciato una nuova etichetta, la Strap Originals, per aiutare artisti alle prime armi.