Pete Doherty, nuova etichetta e accordo con FUGA

Già a microfono e chitarra per Libertines e Babyshambles, molto spesso salito all’onore delle cronache più per le sue intemperanze che per la sua attività musicale, Pete Doherty ha lanciato una nuova etichetta, battezzata Strap Originals. Il cantante, autore e performer britannico ha subito siglato un accordo di distribuzione con la società di distribuzione inglese per lanciare sui mercati le proprie produzioni, la prima delle quali sarà "Oh Lover", album dei Trampolene in uscita il 12 marzo.

“Peter e io vogliamo aiutare gli artisti che non hanno possibilità, contatti e, cosa più importante, visibilità nel clima attuale”, ha spiegato il label manager di Strap Originals Jai ​​Stanley: “Vogliamo dare una speranza in questi tempi, che sembrano piuttosto bui. La vogliamo dare adesso. Gli artisti con cui lavoriamo devono adattarsi al profilo in termini di spirito, parole e melodia”.

FUGA, controllata da Downtown Music Holdings, fornisce servizi di marketing, distribuzione, gestione dei diritti e intermediazione a 650 tra società di management e case discografiche, tra le quali Domino, Epitaph, Ninja Tune, l’italiana Planet Records e Ultra.