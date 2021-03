Colapesce e Dimartino: com'era "Musica leggerissima" prima che la incidessero

Come suonava "Musica leggerissima" prima che Colapesce e Dimartino la incidessero? I due cantautori siciliani hanno raccontato la genesi del brano in "Big!", il podcast - appena pubblicato sulle piattaforme - che racconta la loro partecipazione al Festival di Sanremo 2021.

Nel primo dei cinque episodi del podcast, Colapesce e Dimartino non solo parlano della scrittura della canzone, ma fanno anche ascoltare alcuni secondi della demo. Con un testo e una melodia diversa da quella della versione che avrebbero poi inciso: "Anche se lo sa già / che fa male / metti un po' di. / versati da bere. / devo dirti una cosa importante / anzi, importantiss.", cantano i due, cercando di trovare le parole giuste per la melodia (potete ascoltare il passaggio qui sotto al minuto 7.30):.

"Ha avuto una genesi lunghissima, questo brano. Avevamo in mente come doveva essere ma non riuscivamo a trovare la giusta chiave di lettura e le parole esatte per mantenerlo leggero pur lasciando comunque una densità di significato", dice Colapesce, "mi ricordo esattamente ogni momento, com'è nata ogni strofa e perché. Lavoravamo con gli iPhone, tra le note vocali e una chitarra".

Colapesce e Dimartino raccontano poi un aneddoto spiritoso. Inondati dai complimenti, dalle telefonate e dai messaggi di parenti, amici, colleghi e conoscenti, alcuni dei quali arrivarono pure a pronosticare la vittoria di "Musica leggerissima" a Sanremo, i due per fare gli scongiuri si sono rivolti a una maga calabrese allontanando il malocchio: