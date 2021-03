Genova per Voi 2021: vince Giulia Mei

È la ventisettenne palermitana Giulia Catuogno (in arte Giulia Mei), diplomata in pianoforte al Conservatorio di Palermo, la vincitrice dell’ottava edizione di “Genova per Voi”. A lei sono andate la Targa SIAE per la migliore autrice e il contratto editoriale con Universal Music Publishing Ricordi. Stefano Santoro, il più giovane tra i finalisti, ha ricevuto una menzione speciale da Rockol e che prossimamente lo intervisterà. Tutti i finalisti, indipendentemente dall’età, beneficeranno dell’iscrizione gratuita per un anno a SIAE - Società Italiana degli Autori ed Editori.

Il talent italiano per autori di canzoni s’è concluso sabato sera 27 marzo a La Claque del Teatro della Tosse, nel rispetto del protocollo di sicurezza per il contenimento della diffusione del Covid-19.

I dieci finalisti (Giacinto Brienza, Edith Brinca, Gloria Collecchia, Marco Conte, Nicolò Marangoni, Giulia Mei, Claudia Salvini, Stefano Santoro, Davide Viglio e Alessandro Zanolini) si sono incontrati fisicamente per la prima volta a Genova, dove, presentati da Elisabetta Gagliardi, si sono esibiti in diretta streaming. Ospite della serata è stato Emanuele Dabbono.