"Genova per Voi", la finale in streaming questa sera

L’ottava edizione di “Genova per Voi” si concluderà questa sera, sabato 27 marzo alle ore 21 con l’esibizione in streaming dei finalisti in diretta da La Claque del Teatro della Tosse di Genova.

“Genova per Voi” è un esempio pressoché unico di talent dedicato agli autori/compositori di canzoni, in un panorama che abitualmente privilegia le iniziative destinate agli interpreti. Prodotta da ATID, con il sostegno di SIAE – Società Italiana degli Autori ed Editori, e del Comune di Genova, offre come premio un contratto editoriale con Universal Music Publishing Ricordi. Alla miglior autrice verrà inoltre attribuita la Targa SIAE. Tutti i finalisti, indipendentemente dall’età, beneficeranno dell’iscrizione gratuita per un anno a SIAE. La Direzione Artistica è dell’autore e interprete di Teatro-Canzone Gian Piero Alloisio, la Direzione Organizzativa è del giornalista musicale Franco Zanetti.

I 10 finalisti sono stati selezionati, scegliendoli tra ben 238 iscritti, da Gian Piero Alloisio, Franco Zanetti, Claudio Buja e Lucrezia Savino, rispettivamente Presidente e A&R manager di Universal Music Publishing Ricordi.

I finalisti di Genova per Voi 2020/2021 sono (nella foto sotto, da sinistra a destra e dall'alto in basso cominciando dal logo):

Gloria Collecchia da Ascoli Piceno; Giulia Catuogno (Giulia Mei) da Palermo; Nicolò Marangoni da Noventa Vicentina (VI); Marco Conte da Cassano Magnago (VA); Edith Brinca da Verbania; Giacinto Brienza da Foggia; Davide Viglio da Verona; Alessandro Zanolini da Piacenza; Stefano Santoro da Rho (MI); Claudia Salvini da Montevarchi (AR).

La finale, presentata da Elisabetta Gagliardi (finalista di Genova per Voi 2013) è ad accesso libero e gratuito e si può seguire collegandosi ai seguenti canali:

Pagina FB Genova per Voi

Pagina FB SIAE: @SocietaItalianaAutoriEditori

Pagina FB @Genovamorethanthis

Pagina FB @claqueinagora

E sul Canale YouTube Talent Genova per Voi

I Laboratori di scrittura si sono svolti da remoto a partire da venerdì 12 marzo, e i 10 finalisti sono stati guidati dai tutor Emanuele Dabbono (finalista di Genova per Voi 2013 e autore in esclusiva per Tiziano Ferro) e Simone Cremonini (vincitore di Genova per Voi 2018 e autore Universal).

Ospiti dei Laboratori: Alessandro La Cava (finalista di Genova per Voi 2018 e autore Universal); d.Whale Davide Simonetta (autore e produttore); Claudio Buja; Matteo Fedeli (Direttore Divisione Musica di SIAE); Mario Cianchi (ora Publishing A&R Sugarmusic, già tutor in tutte le precedenti edizioni); Michelangelo Vood (vincitore Genova per Voi 2019) e Federica Abbate (vincitrice Genova per Voi 2013 e autrice Universal). In ultimo, i finalisti hanno eseguito i test coordinati da Klaus Bonoldi (direttore A&R UMPRicordi).