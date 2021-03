Amici 2021, altre due eliminazioni: cosa è successo nella seconda puntata

Il secondo eliminato della puntata di Amici 2021 andata in onda su Canale5 sabato 27 marzo è Leonardo Lamacchia. Cantante appartenente alla squadra capeggiata da Rudy Zerbi e Alessandra Celentano, Leonardo è stato eliminato dopo essere finito al ballottaggio contro Aka7even, allievo della squadra capeggiata da Veronica Peparini e Anna Pettinelli. Il nome dell’allievo eliminato è stato comunicato ai ragazzi dopo il rientro in casetta per evitare spoiler.

Ibla è stata la prima allieva a essere eliminata al termine della prima manche. La squadra della cantante, capitanata da Lorella Cuccarini e Arisa, aveva perso lo scontro diretto contro quella capeggiata da Rudy Zerbi e Alessandra Celentano. Ibla – voluta nella scuola da Zerbi ma accompagnata fino al serale da Arisa – è finita al ballottaggio insieme a Martina Miliddi, ballerina di latino, e ad Alessandro Cavallo. Quest’ultimo è stato il primo a essere salvato. Tra Martina e Ibla, i giudici hanno deciso di salvare la ballerina.

È stata Maria De Filippi a comunicare a Leonardo la sua eliminazione. "Chi tra voi due è stato eliminato lo ha già capito, e lo ha capito da quattro parole", ha detto la conduttrice confermando così al cantante che avrebbe dovuto lasciare la scuola. Prima di andare via, Leonardo ha voluto ringraziare la presentatrice: "Hai creduto in me più di quanto abbia fatto io".