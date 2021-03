Amici 2021, le anticipazioni della seconda puntata del serale

E' stata registrata la seconda puntata del Serale di Amici 20, il talent show di Canale5 condotto da Maria De Filippi. Le tre squadre si sono affrontate in tre manche differenti. Nel corso della prima sfida a squadre, una delle allieve ha dovuto lasciare immediatamente la scuola. Aka7even e Leonardo, invece, sono finiti al ballottaggio. Uno dei due dovrà abbandonare la scuola ma il nome dell’eliminato sarà comunicato loro solo in casetta.

La seconda sfida ha visto la squadra di Zerbi e Celentano sfidare quella capeggiata da Anna Pettinelli e Veronica Peparini. A finire al ballottaggio, a rischio eliminazione, è stato Aka7even. La terza e ultima manche della serata ha visto scontrarsi ancora la squadra di Rudy Zerbi e Alessandra Celentano contro quella capeggiata da Arisa e Lorella Cuccarini. A perdere è stato il team capeggiato dall’insegnante di danza classica e dall’ex discografico. A rischio eliminazione sono finiti Serena, Deddy e Leonardo e proprio quest’ultimo è risultato essere l’allievo non salvato dalla sua squadra. Uno tra Leonardo e Aka7even dovrà abbandonare la scuola ma il nome dell’eliminato, come già accaduto la scorsa settimana, sarà comunicato agli allievi in casetta e comunicato solo nel corso della diretta di sabato 27 marzo