Alice Cooper vorrebbe essere il frontman dei Foo Fighters

Quale band sceglierebbe Alice Cooper per farsi accompagnare sul palco se mai ce ne fosse bisogno? Semplice: i Foo Fighters. A dichiararlo è lo stesso artista di Detroit in una recente intervista all'emittente di Atlanta Rock 100.5. "Penso che la mia scelta cadrebbe sui Foo Fighters - ha raccontato il rocker - perché sono esattamente come la mia band, quando suonano una mia canzone la fanno esattamente come la farebbero loro. Sono fantastici".

L'artista in giro a promuovere il suo ultimo album "Detroit Stories", ha voluto far sapere quali compagni sceglierebbe per giocare la sua partita, quando mai ce ne fosse bisogno. Alice Cooper e i Foo Fighters, tornati da poco con il decimo album "Medicine At Midnight", si sono incrociati già altre volte in passato come quando, durante uno show della band di Dave Grohl nel Regno Unito, è salito a sorpresa sul palco per cantare 'School's Out' e 'I'm Eighteen'. Poi ha continuato: "Ho fatto un po' di cose con i Foo Fighters - spiega l'artista di Detroit - e un sacco delle loro influenze vengono da Alice Cooper. Mi hanno raccontato che hanno imparato un sacco ascoltando i nostri primi album e quindi, quando mi capita di salire sul palco con i Foo Fighters, azzeccano alla grande le mie canzoni, le fanno esattamente come andrebbero fatte".