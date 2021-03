Addio a Dan Sartain

La scomparsa risale al 20 marzo, ma è stata resa nota dal manager solo ora. Dan Sartain, il musicista nato a Center Point, in Alabama, è morto per cause non rese note.

Spesso incasellata nell'ambito del rockabilly, la musica di Sartain aveva però anche elementi di garage rock, punk, blues, country e rock'n'roll.

Sartain, che aveva debuttato all'inizio degli anni Zero pubblicando due album autoprodotti ("Crimson guard" e "Romance in stereo") aveva poi firmato per un'etichetta locale di San Diego, pubblicando "Dan Sartain vs.

the Serpientes" (2005), "Join Dan Sartain" (2006) e "Dan Sartain lives" (2010).

Nel 2007 era stato in tour con i White Stripes e gli Hives, e aveva pubblicato un singolo per la Third Man Records, "Bohemian Grove". Il suo ultimo lavoro pubblicato è stato "Century Plaza", nel 2016.