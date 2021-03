Alice Cooper racconta di quando David Bowie vide un suo show e disse: ‘Questo è ciò che dovrei fare’

In occasione dell’uscita del nuovo album solista di Alice Cooper, “Detroit Stories” (leggi qui la nostra recensione), pubblicato lo scorso 26 febbraio, il 73enne artista di Detroit ha risposto ad alcune domande dei suoi fan per la rivista britannica Metal Hammer. Rispondendo alla domanda di una lettrice di nome Debbie, la quale ha chiesto: “Ti è mai capitato di incrociare David Bowie”, Vincent Furnier - questo il nome all’anagrafe del rocker - ha colto l’occasione per raccontare di come i suoi teatrali spettacoli dal vivo abbiano influenzato il musicista britannico, scomparso il 10 gennaio 2016.

“David Bowie era solito venire agli spettacoli quando era un mimo, allora era Davy Jones”, ha spiegato Alice Cooper, che ha poi narrato:

“Ricordo che a uno dei nostri show ‘Welcome to my nightmare’ Bowie portò la sua band Spiders From Mars e disse: ‘Questo è ciò che dovremmo fare’. Ma non l’ha mai fatto come l’abbiamo fatto noi. Quando abbiamo iniziato a fare performance teatrali e avevamo ancora dischi di successo, questo ha spalancato una porta per Bowie, Lou Reed e i Velvet Underground perché si poteva essere teatrali e commerciali allo stesso tempo. Volevo che ci fosse un movimento artistico, io ho creato Alice come un cattivo e Bowie ha creato tutti i suoi personaggi per adattarsi a chi voleva essere, quindi non l'ho mai visto davvero come un concorrente - l'ho incoraggiato”.

L’artista statunitense ha aggiunto: “Bowie e io parlavamo in continuazione, ci complimentavamo a vicenda. C'era tutta una cosa su Bowie e Lou Reed che parlavano del fatto che la mia cosa androgina fosse falsa. E avevano ragione. È uno spettacolo di vaudeville oscuro e io interpreto un personaggio. Lou e David mi conoscevano e sapevano che non potevo essere un americano più mediocre, ma mi è capitato di attingere a questo personaggio e all'immagine - sapevo come rendere quel personaggio spaventoso, sexy, rivoltante e divertente allo stesso tempo”.

Rispondendo alle domande dei fan per Metal Hammer, Alice Cooper ha avuto anche modo per spiegare la prima volta che un artista lo ha “scioccato” e che “ha avuto qualche impatto sul percorso” che ha intrapreso. A tal proposito il 73enne artista ha narrato: “Avevo sette anni quando ho visto per la prima volta Elvis Presley all'Ed Sullivan Show ed eravamo così abituati alla musica doo-wop quando ero bambino, che non sapevamo se Elvis fosse l'eroe o il cattivo, ma sapevo che ai miei genitori piaceva”. Ha continuato: “La seconda volta è stata quando abbiamo visto i Beatles e abbiamo tutti pensato: ‘Wow, guarda i loro capelli, gli stivali, i vestiti! Queste canzoni sono le migliori che abbia mai sentito’. Poi sono arrivati i Rolling Stones e ho visto la reazione dei miei genitori per cui erano dei ragazzi trasandati e potevano essere tossicodipendenti: questo mi ha affascinato. Guardandoli ho pensato: “Se mai dovessi formare una band, farò sembrare questi dei ragazzi del coro!’”.