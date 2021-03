Un anno di celebrazioni per festeggiare la nascita della band, il cui nucleo originale venne completato nel gennaio del 1971 con l'ingresso del bassista John Deacon: così i Queen festeggiano i cinquant'anni della loro storia. E nelle iniziative, per ora virtuali, annunciate da Brian May e soci rientra anche una serie che ogni settimana vedrà il gruppo pubblicare sul suo canale YouTube un video con alcune immagini d'archivio, ripercorrendo la storia dagli esordi fino alle ultime attività con Adam Lambert.

La serie, intitolata "Queen - The greatest", sarà incentrata sui 50 migliori momenti della carriera dei Queen, scelti dai componenti della leggendaria rock band.

"Porteremo i fan dei Queen in un viaggio unico, che gli farà rivivere i momenti più iconici della band e conoscere storie poco note. Le clip saranno pubblicate in ordine cronologico. Racconteremo le storie delle canzoni, delle hit e degli album", hanno fatto sapere i Queen.

Il primo episodio sarà pubblicato su YouTube il 19 marzo. Ecco il trailer del progetto: