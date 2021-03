Lo ha annunciato ai suoi 6,5 milioni di follower su Instagram con un post: Elettra Lamborghini ha il Covid-19.

La voce di "Musica (E il resto scompare") ha raccontato in un video pubblicato su Instagram: "Non twerko da quattro giorni, 7 ore e 9 minuti. E ho il Coviddi. Yeah. Fanculo. Fino a poco fa ero twering queen, ora sono Covid queen. Sono stata attentissima, fin troppo. ero sempre grata a Dio per i miei test negativi e l'ho preso". Vista l'anno scorso nella giuria di "The Voice", la Lamborghini era attesa come opinionista della nuova edizione del reality "L'isola dei famosi", al via il 15 marzo su Canale 5. Salterà sicuramente la prima puntata, poi si vedrà. Lei fa sapere: "Sto bene, mi cola solo un po' il naso".