The Weeknd: a "Blinding lights" il premio "Global Digital Single" 2020 di IFPI. La top ten.

IFPI, l’organizzazione che rappresenta l’industria discografica nel mondo, ha annunciato il singolo best seller del 2020: è "Blinding Lights" di The Weeknd, che conquista il premio delle performance mondiali di tutti i formati digitali - dal download allo streaming, sia paid sia ad-supported.

"Blinding Lights" è il secondo singolo del quarto album in studio di The Weeknd, "After Hours", pubblicato a marzo 2020. Il brano ha raggiunto il numero 1 in più di 30 Paesi in tutto il mondo, alimentando una challenge virale su TikTok e infrangendo diversi record per molte settimane sia nella top 10 che nella top 5 della Billboard Hot 100 negli Stati Uniti.

The Weeknd è apparso nella top 10 della Global Artist Chart IFPI in quattro degli ultimi cinque anni ed è arrivato al quarto posto nella classifica di quest'anno, la sua migliore performance fino ad oggi.

Sul podio si piazza anche "Dance Monkey" di Tones e I. "The Box" di Roddy Ricch, che ha trascorso 11 settimane al primo posto della Billboard Hot 100, conquista il terzo posto in classifica. Roddy Ricch è presente anche in "ROCKSTAR" con DaBaby, il che lo rende l'unico artista che appare due volte in top 10.

Ecco la Top Ten:

Top 10 Global Digital Singles 2020



1. "Blinding Lights", The Weeknd | 2.72 Global Subscription Stream Equivalents (Billions)

2. "Dance Monkey", Tones and I | 2.34 Global Subscription Stream Equivalents (Billions)

3. "The Box", Roddy Ricch | 1.67 Global Subscription Stream Equivalents (Billions)

4. "Roses", SAINt JHN | 1.64 Global Subscription Stream Equivalents (Billions)

5. "Don't Start Now", Dua Lipa | 1.62 Global Subscription Stream Equivalents (Billions)

6. "Life Is Good", Future (feat. Drake) | 1.57 Global Subscription Stream Equivalents (Billions)

7. "Made To Love", Xiao Zhan | 1.48 Global Subscription Stream Equivalents (Billions)

8. "ROCKSTAR", DaBaby (feat. Roddy Ricch) | 1.45 Global Subscription Stream Equivalents (Billions)

9. bad guy, Billie Eilish | 1.36 Global Subscription Stream Equivalents (Billions)

10. Dynamite, BTS | 1.28 Global Subscription Stream Equivalents (Billions)

Negli anni precedenti, le unità conteggiate nella Global Digital Single Chart sono state espresse come Track Equivalent Units globali, con streaming provenienti da account gratuiti e a pagamento convertiti in download in base al valore relativo di ciascun formato in ciascuna regione. Al fine di riflettere meglio il predominio dello streaming degli account paid in tutto il mondo, dal 2020 la metodologia IFPI è stata aggiornata e le unità delle chart sono ora espresse in termini di subscription stream equivalents. I download digitali e gli stream da piattaforme gratuite ad-supported vengono convertiti in equivalenti stream in abbonamento, in linea con il valore relativo di ciascun formato in ciascuna regione.