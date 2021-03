Astor Piazzolla, in arrivo le celebrazioni per il centenario

All'inizio degli anni Settanta Astor Piazzolla, il virtuoso di bandoneón, sotto contratto con la RCA del suo Paese, si lamenta per la scarsa visibilità̀ che la casa discografica offre ai suoi lavori e ai suoi dischi.

La svolta nella carriera del compositore argentino è legata al nome dell’impresario e produttore italiano Aldo Pagani, il quale, nel 1972, lo vede dirigere e suonare il bandoneón a Buenos Aires e lo invita a Caracas a esibirsi in un festival. Piazzolla arriva secondo. Nasce così la collaborazione con Aldo Pagani, che ha come controparte editoriale proprio la Curci, e come casa discografica la Carosello. Ed è curioso che, sempre nel 1974, sarà negli studi di Milano che Piazzolla, allievo di due grandi della musica come Alberto Ginastera e la leggendaria Nadia Boulanger, darà vita al Nuevo Tango, con la registrazione di 'Libertango', un brano che diventerà un’icona musicale indissolubile nell’immaginario collettivo, anche grazie alle tante rielaborazioni, tra cui spicca quella di Grace Jones del 1981, 'I’ve Seen That Face Before', come anche per la sincronizzazione nello spot televisivo del brandy Vecchia Romagna.

Il Nuevo Tango, fenomeno culturalmente argentino, forse una delle principali manifestazioni in musica del decadente clima porteño di Buenos Aires, nasce così formalmente a Milano, grazie alla Curci e a "Pippo" Gramitto Ricci. Il catalogo Curci finisce per contenere circa 280 composizioni di Astor Piazzolla, molte delle quali sono successi internazionali senza tempo.

L’11 marzo 2021 in tutto il mondo si celebrerà il centenario della nascita del compositore argentino Astor Pantaleón Piazzolla (Mar del Plata, 11 marzo 1921 – Buenos Aires, 4 luglio 1992). Virtuoso di bandoneón – lo strumento musicale simile alla fisarmonica, caratteristico del tango – Piazzolla fu anche e soprattutto un compositore colto che rivoluzionò la storia del tango, sublimando le forme tradizionali di questo ballo popolare e traghettandolo dalle milonghe di Buenos Aires alle più blasonate sale da concerto.



Oggi il catalogo editoriale Curci accoglie circa 280 sue composizioni di Piazzolla, tra cui successi senza tempo come appunto "Libertango", "Escualo", "Années de Solitude", "Los Pájaros Perdidos", "Tres Tangos", il Concerto per bandoneon e orchestra "Aconcagua", e molti altri ancora. Con l’acquisizione da parte di Curci del catalogo Bèrben si sono aggiunti titoli importanti quali "Le Grand Tango", "Cinco Piezas" e "Tango Suite".