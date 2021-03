I Rage Against the Machine non faranno mai concerti socialmente distanziati

I Rage Against The Machine non prenderanno mai in considerazione i concerti socialmente distanti, così parlò il bassista della band Tim Commerford. Il musicista lo ha dichiarato a TooFab durante una discussione che aveva come tema il tour 2020 dei Rage Against The Machine, posticipato a causa dell'epidemia da coronavirus.

Ha detto Commerford: "Per me è stressante, perché guardo i Rage e mi dico, 'Cazzo, contiamo su un pubblico'. Si va ai concerti dei Rage per vedere il pubblico tanto quanto per vedere la band e ne abbiamo bisogno. Siamo una di quelle band che ne hanno bisogno."

Ha continuato ancora: "Non saremo mai dei venduti che andranno a suonare in un drive-in o in un posto che può contenere 100.000 persone solo per 10.000. Questa è una stronzata. I Rage non lo faranno mai. Non è un buon concerto se non c'è il pubblico. Deve essere un'esperienza condivisa."

Nel marzo 2020 la band ha annunciato un iniziale rinvio di quelli che sarebbero stati i primi concerti della band dal 2011, in maggio ha detto che gli spettacoli non si sarebbero tenuti fino al 2021. Su Instagram la formazione di Tom Morello "I Rage Against the Machine inizieranno il tour in un momento in cui saremo fiduciosi che sarà sicuro per i nostri fan". Le date del tour nordamericano, con il supporto dei Run The Jewels, sono al momento fissate per il prossimo mese di giugno e si protraranno fino ad agosto.