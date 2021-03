Orietta Berti e la gaffe: "Voglio fare un pezzo con i Naziskin"

"Farei un pezzo con Madame, con Ermal Meta ma anche con i Naziskin": la gaffe di Orietta Berti conquista i social. La cantante , in gara al Festival di Sanremo 2021 con "Quando ti sei innamorato", in una delle interviste ha confuso il nome dei Maneskin, anche loro in gara al Festival di Sanremo, con quello del movimento di skinhead di ideologia neonazista. Il video dell'intervista, condiviso anche da Trash Italiano, ha iniziato a fare il giro dei social, conquistando la rete.

Segui Rockol su Instagram per non perderti le notizie più importanti!