Sanremo 2021, Ghemon: "La classifica? Io voglio distinguermi"

"La classifica? L'ho vista anche io stamattina. Cosa posso dire? Portare 'Rose viola' due anni fa e oggi il mondo musicale di 'Momento perfetto'... Forse dieci anni fa avrei detto di me che ero pazzo a fare un passo del genere, fatto per voglia di aggiungere qualcosa al panorama musicale italiano: sono felice": all'indomani della pubblicazione della classifica provvisoria del Festival di Sanremo 2021 dopo le prime due serate, Ghemon commenta così il penultimo posto della sua "Momento perfetto". Nella graduatoria delle votazioni della giuria demoscopica, che avranno un peso del 25% sulla classifica finale del Festival, il cantante campano è davanti solo ad Aiello: "Magari l'anno prossimo retrocedo a Sanremo Giovani", sorride lui, prendendola con filosofia.

Ghemon, vero nome Giovanni Luca Picariello, classe 1982, partito negli Anni '90 dall'hip hop per poi approdare con gli ultimi lavori a un originale mix tra hip hop, soul, r&b e venature jazz, pubblica il 19 marzo l'album "E vissero feriti e contenti", ideale seguito di "Scritto nelle stelle" uscito appena lo scorso anno. Parlando del suo genere, il cantante dice: "Ho sempre voluto dire qualcosa di nuovo, prima nel rap e poi più in generale nella musica. È una cosa che ho per indole. Mi sono sempre sentito un solitario. Mi sono distinto, perché la cosa migliore che io possa fare è essere me stesso. In passato ho sofferto anche di depressione: mi ha costretto a lavorare molto su me stesso, a farmi aiutare. Oggi sono una persona felice".

Il video di "Momento perfetto" è un omaggio ai Blues Brothers: "Cito in particolar modo la scena del film in cui Aretha Franklin canta 'Think'. Mi ha sempre messo una grandissima allegria - spiega Ghemon - volevo replicare lo stesso genere di energia nel video facendo un tributo a un film cult. Non è stato semplice in tempi come questi fare un video tutti insieme rispettando le regole, tamponati".