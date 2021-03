La playlist della doccia di Barack Obama

"Canto sotto la doccia. Canto fuori dalla doccia. Non provo imbarazzo quando canto... A volte mia moglie e le mie figlie alzano gli occhi al cielo".

Così Barack Obama in un post condiviso da Spotify, che ha pubblicato la "Shower Playlist" dell'ex presidente degli Stati Uniti.

Tra gli artisti della playlist si nota un'interessante alternanza tra classici e pezzi più contemporanei, come dimostrano le presenze di Billie Holiday ("Strange fruit"), Marvin Gaye ("What's going on"), Kendrick Lamar ("Freedom"), ma anche quelle di Beyonce, Bob Dylan, Beatles, Joni Mitchell, Jill Scott.

E, soprattutto, quella di Bruce Springsteen, che compare ben 9 volte (su un totale di 44 brani). "Born in the U.S.A." è presente addirittura in due versioni. A testimonianza della vicinanza del rocker e del politico, che proprio pochi giorni fa hanno lanciato un podcast in comune.

Ecco la Shower Playlist: