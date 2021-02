Bruce Springsteen e Barack Obama protagonisti di un podcast

A partire dalla giornata di oggi sono disponibili i primi due episodi (degli otto previsti) di 'Renegades: Born in the USA', un podcast che vede in qualità di protagonisti l'ex presidente degli Stati Uniti Barack Obama e il rocker del New Jersey Bruce Springsteen.

Obama presenta il podcast con queste parole: "Come siamo arrivati a questo punto? Come possiamo ritrovare la strada per una storia americana più unificante? Questo tema ha dominato molte delle mie conversazioni lo scorso anno con Michelle, con le mie figlie e con gli amici. E uno degli amici era il signor Bruce Springsteen. In superficie, io e Bruce non abbiamo molto in comune. Ma negli anni quello che abbiamo scoperto è che abbiamo una sensibilità condivisa. Sul lavoro, sulla famiglia e sull'America. A modo nostro, io e Bruce abbiamo fatto dei viaggi paralleli cercando di comprendere questo paese che ci ha dato tanto. Cercando di raccontare le storie della sua gente. Alla ricerca di un modo per collegare la nostra ricerca individuale di significato, verità e comunità con la storia più ampia dell'America."

I primi due episodi – come detto disponibili dalla giornata di oggi – si intitolano 'Outsiders: An Unlikely Friendship' e 'American Skin: Race in the United States'.