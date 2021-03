L'anno scorso era al fianco dell'(ex) amico sul palco dell'Ariston. Come andò a finire è cosa nota. Ma cosa stava facendo Morgan mentre Bugo questa sera si esibiva, stavolta da solo, al Festival di Sanremo 2021 con la sua "E invece sì"?

Rimasto a casa dopo essere stato scartato - non senza polemica - da Amadeus, l'ex giudice di "X Factor" a ridosso del passaggio sul palco dell'Ariston del collega pubblicava sui social un post relativo alla "riscrittura" della canzone presentata in gara l'anno scorso in coppia con il collega, "Sincero", della quale era accreditato come autore (insieme allo stesso Bugo, ad Andrea Bonomo e a Simone Bertolotti).

Il cantautore ha lanciato una sfida ai suoi follower: "Volete la versione completa de 'Le brutte intenzioni'? Scrivete 'Lo voglio' nei commenti, se arriviamo a 3000 pubblicherò il video".

Sfida vinta (dai fan). Morgan ha pubblicato la versione integrale de "Le brutte intenzioni":Il video della lite di Morgan e Bugo sul palco dell'Ariston è stata la clip non musicale più vista su YouTube in Italia nel 2020, con 17 milioni di visualizzazioni.