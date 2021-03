Rostam, annunciato il nuovo album "Changephobia"

Rostam ha annunciato l'uscita del suo secondo album solista: "Changephobia" sarà pubblicato il prossimo 4 giugno ed è stato anticipato dal singolo "4Runner", nel quale il protagonista del brano è ritratto in un'avventura sulla strada su un 4 ruote motrici con la sua amata - l'artista ne ha appena condiviso il video:

Membro dei Vampire Weekend dal 2006 al 2016, Rostam Batmanglij è diventato un produttore quotatissimo negli ultimi anni, acclamato in particolare per "Women in Music Pt. III" di Haim (una nomination ai Grammys come produttore dell'anno) e "Immunity" di Clairo.

"Changephobia" è il suo secondo progetto solista dopo ‘Half-Light’ del 2017. Nella nota ufficiale di presentazione si apprende che la gestazione dell'album è stata molto lunga, tre anni durante i quali Rostam era impegnato a ultimare le due suddette produzioni, e che il disco è stato ispirato da non meglio specificati cambiamenti che hanno alterato il corso della sua esistenza: raccontandoli ad un estraneo incontrato su una panchina in un parco, si sarebbe sentito rispondere: "I cambiamenti sono una buona cosa, perseguili".

Il titolo evoca la paura del cambiamento, che l'artista interpreta come "paura dell'ignoto, di un futuro non ancora familiare che porta con sè cambi di tradizioni, definizioni e distribuzioni di potere... Mentre creavo questo album avevo ben presente il tema del genere, con me che mi ritrovavo a scrivere di amore e connessioni ma senza per questo volere contestualizzare le relazioni all'interno di un genere".

Rostam, alla fine, spiega che "questa raccolta di canzoni non celebra la paura di cambiare, piuttosto è l'opposto. Parla di chi siamo in grado di diventare se riconosciamo questi timori dentro di noi e li superiamo".

Questa la tracklist completa di "Changephobia":

1. These Kids We Knew

2. From The Back Of A Cab

3. Unfold You

4. 4Runner

5. Changephobia

6. Kinney

7. Bio18

8. [interlude]

9. To Communicate

10. Next Thing

11.Starlight