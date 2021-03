Sanremo 2021, Max Gazzé e "la super band" con Hendrix, Marilyn Monroe e Paul McCartney

Un'esibizione un po' folle come folle è il personaggio che porta in questa edizione del Festival. Max Gazzè veste i panni di Leonardo Da Vinci nella prima serata del Festival di Sanremo. In gara con il brano "Il Farmacista", l'artista sale sul palco del Teatro Ariston vestito dall'inventore e scienziato italiano. Leonardo rappresenta uno dei maggiori 'farmacisti' di tutti i secoli, precursore del metodo scientifico moderno basato sulla sperimentazione.

La prima serata del Festival svela anche l'identità della misteriosa Trifluoperazina Monstery Band, l'improbabile e folle band composta da cartonati con le identità della Regina Elisabetta alla batteria, Marilyn Monroe ai cori, Jimi Hendrix alla chitarra, Paul McCartney al basso e Igor di Frankenstein Jr alle tastiere. Immagini realizzate per l'occasione dall'artista Alessandro Baronciani, fumettista e illustratore che collabora con le principali case editrici, riviste musicali e agenzie di comunicazione italiane. L'immagine dell'artista è curata nei minimi dettagli. L'abito nasce infatti da una ricerca presso gli archivi della storica costumeria Tirelli di Roma (creatrice di abiti iconici che hanno fatto la storia del cinema italiano e internazionale), customizzati a quattro mani dallo stesso Gazzè con lo stylist Lorenzo Oddo che lo seguirà in tutte le serate del Festival. Barba e parrucche, invece, sono state create ad hoc da Rocchetti & Rocchetti che realizza da più di un secolo parrucche per cinema, teatro, televisione e moda.