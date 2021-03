Il prossimo autunno inizieranno i lavori di un nuovo film biografico su Jeff Buckley, il musicista scomparso il 29 maggio 1997 all'età di 30 anni, che si intitolerà 'Everybody Here Wants You', questo quanto riporta il magazine Variety.

Il film sarà interpretato dal 37enne attore statunitense Reeve Carney, che ha interpretato la parte di Peter Parker nella trasposizione teatrale di 'Spiderman', per il debutto alla regia di Orian Williams. Secondo Variety, 'Everybody Here Wants You' ha il pieno sostegno della società che gestisce l'eredita di Jeff Buckley e il suo catalogo musicale. Il film è coprodotto dalla madre di Buckley, Mary Guibert, insieme ad Alison Raykovich, manager della società che gestisce l'eredità.



In una dichiarazione, la Guibert ha detto: "Questa sarà l'unica drammatizzazione ufficiale della storia di Jeff che posso promettere ai suoi fan. Per fortuna, la mia determinazione a riunire tutti i partecipanti giusti, non importa quanto tempo ci sia voluto, sta per culminare nel miglior modo possibile".

In precedenza la storia di Jeff Buckley è stata portata sullo schermo nel 2012 nel film 'Greetings from Tim Buckley', con l'attore Penn Badgley nei panni di Jeff per la regia di Daniel Algrant.