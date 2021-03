Tony Iommi, la gente identifica i Black Sabbath con 'Paranoid'

In una nuova intervista rilasciata a Greg Prato di Songfacts, al chitarrista dei Black Sabbath Tony Iommi è stato chiesto di citare la canzone definitiva della band. Iommi ha risposto così: "Io penso sempre a "Black Sabbath". E ad "Iron Man". Un sacco di gente mi dice "Paranoid", ma quella canzone venne scritta come riempitivo per l'album ("Paranoid" pubblicato nel 1970, ndr) non era mai stata pensata per essere un qualcos'altro. Diventò un singolo perché era una canzone breve, a quel tempo la maggior parte delle persone ci conosceva per "Paranoid"".

Durante la stessa conversazione, Tony Iommi ha anche spiegato come inventò il riff di chitarra di "Iron Man". "Ero in sala prove e Bill (Ward, il batterista dei Black Sabbath) ha iniziato a suonare questo boom, boom, boom. Iniziò a farlo, io partii e inventai questa cosa e pensai: "Fantastico". Bill continuava a suonarlo e io feci questo riff. La maggior parte dei riff che ho creato mi sono venuti in mente sul momento, e quello era uno di questi. Seguivo quello che stava suonando Bill. Vidi nella mia mente qualcuno che si avvicina di soppiatto, e suonava come il riff. Nella mia testa, lo sentivo come un mostro, quindi inventai lì per lì quel riff."

Il 73enne musicista britannico, a cui sono stati diagnosticati i primi stadi di un linfoma oltre nove anni fa, ha rivelato che il mese scorso ha ricevuto il vaccino per il Covid. I Black Sabbath hanno chiuso la loro carriera il 4 febbraio 2017 alla NEC Arena nella loro città natale, Birmingham.