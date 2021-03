Sanremo 2021, la scaletta della prima serata

Madrina della prima serata sarà la 24enne attrice bolognese Matilda De Angelis, che affiancherà Amadeus, Fiorello e Zlatan Ibrahimovic sul palco. Oltre a Diodato, saranno ospiti della prima serata del Festival di Sanremo 2021 anche Loredana Bertè (canterà l'inedito "Figlia di"), l'infermiera Alessia Bonari (diventata lo scorso anno un simbolo della lotta al Covid per aver postato sui social una foto con il volto segnato dalla mascherina dopo ore passate in corsia) e la Banda musicale della Polizia di Stato. Sul palco anche Achille Lauro, che proporrà il primo dei suoi cinque "quadri".

Si esibiranno anche 4 delle 8 "Nuove Proposte": le loro esibizioni saranno giudicate dalla giuria demoscopica, dalla sala stampa e dal pubblico da casa tramite il televoto. I 2 che nella media dei voti avranno ottenuti i punteggi più alti accederanno alla finale di venerdì. Anche in questo caso l'ordine non è quello d'uscita:

Si esibiranno 13 dei 26 big in gara e le loro esibizioni saranno giudicate dalla giuria demoscopica. Al termine della serata sarà mostrata una classifica parziale. I big della prima serata sono - l'ordine non è quello d'uscita: Aiello ("Ora") Arisa ("Potevi fare di più") Annalisa ("Dieci") Colapesce Dimartino ("Musica leggerissima") Coma Cose ("Fiamme negli occhi")

La gara dei big, quella delle "Nuove Proposte". E poi le esibizioni degli ospiti, a partire da Diodato: sarà il cantautore pugliese, vincitore del Festival l'anno scorso con la sua "Fai rumore", ad aprire Sanremo 2021. Ecco cosa prevede la scaletta della prima serata, che andrà in onda stasera, 2 marzo, in diretta su Rai1.

