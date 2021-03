FLASH - Sanremo 2021, Irama salta l'esibizione: è in isolamento

Irama questa sera non si esibirà al Festival di Sanremo 2021. Un membro del suo staff è risultato positivo al tampone antigenico e dunque, da regolamento, il cantante - in gara con "La genesi del tuo colore" - è stato sottoposto a tampone molecolare di verifica: resterà in isolamento finché non arriveranno i risultati. La Rai fa sapere che la sua esibizione, prevista per questa sera, è stata rimandata alla seconda serata del Festival. Al suo posto si esibirà Noemi.

Non è dato sapere quando arriverà il risultato del tampone molecolare del cantante. Il regolamento parla chiaro: