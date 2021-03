Sanremo 2021, un'edizione "Whatever it takes"

Si sono aperti oggi ufficialmente i lavori per l'edizione 2021 del Festival di Sanremo, con l'abituale conferenza stampa dell'Organizzazione, che naturalmente è iniziata con l'altrettanto abituale ritardo.

La prolusione del direttore di Rai Uno Stefano Coletta è stata tesa a rivendicare l'opportunità della scelta di non cancellare questa edizione (un Sanremo "whatever it takes', come ha suggerito il collega Francesco Prisco).

Amadeus:

"La gente che incontro per strada mi ringrazia e mi dice di essere contenta che questo Festival si faccia".

Claudio Fasulo riassume le attività sanremesi della RAI (RaiPlay, il PrimaFestival, Radio Due, i social) e annuncia i cantanti che si esibiranno nelle due serate https://www.rockol.it/news-720393/sanremo-2021-scaletta-prima-serata-e-seconda-quando-cantano-i-big e gli ospiti (Diodato, Loredana Berté, Matilde De Angelis, l'infermiera Alessia Bonari e la banda musicale della Polizia di Stato).

Amadeus annuncia la partecipazione di Laura Pausini nella serata di mercoledì e la presenza, il mercoledì, di alcuni cantanti che da Sanremo hanno lanciato successi internazionali (Fausto Leali con "Mi manchi" e "Io amo", Gigliola Cinquetti con "Non ho l'età" e "Dio come ti amo", Marcella Bella con "Senza un briciolo di testa" e "Montagne verdi").

Luca Iosi di TIM:

"Siamo al quinto anno da sponsor unici; abbiamo portato a Sanremo la voce di Mina, l'avatar di Mina, e per questa edizione abbiamo un'ulteriore novità: la pubblicità diventa opportunità con un concorso che mette in palio beni e servizi - Valsoia, Samsung, Suzuki - e il primo premio sarà un viaggio di 365 giorni in giro per il mondo per quattro persone sulla Costa Smeralda della flotta Costa. Ci saranno 40 spot, uno diverso dall'altro, ambientati in dieci città diverse, ognuno dei quali fornirà un indizio".

L'irruzione di Fiorello - "sono venuto solo per salutare", poi rimane fino alla fine - porta un momento di leggerezza, con le sue prese in giro del lessico di Stefano Coletta - "il poeta misterioso":



"Sappiamo che questo è un festival che, comunque andrà, sarà indimenticabile, e sono onorato di esserci. Speriamo di regalare cinque serate spensierate".

Verrà Lady Gaga, che è in Italia in questi giorni?

"Mi piacerebbe molto, sarebbe fantastico. Ci stiamo lavorando"

Verrà Loretta Goggi per l'anniversario di "Maledetta primavera"?

"Al momento non è previsto".

Loredana Berté farà un omaggio a Mia Martini?

"Loredana presenterà il suo nuovo singolo 'Figlia di' e alcune canzoni importanti della sua carriera".

Ci sarà un omaggio a Lucio Dalla per l'anniversario di "4 marzo '43"?

"Ci sarà, e sarà interpretato dai Negramaro".

Ci saranno, durante delle serate, anche degli interventi preregistrati?

"Allo stato attuale non è previsto - forse solo la Banda Musicale della Polizia, per ragioni di rispetto del protocollo".

Sarà Diodato a rappresentare l'Italia all'Eurovision il 22 maggio a Rotterdam?

"L'Italia è uno dei cinque Paesi europei che mandano all'Eurovision il vincitore di una competizione. Abbiamo chiesto di dare un'occasione di visibilità a Diodato, ma al momento ci hanno rsposto picche".

A che ora finirà ogni serata?

"Non prima dell'una e mezza, non dopo le due".

Fiorello canterà?

"Farò molti giochi musicali, anche con gli ospiti (mercoledì faremo un omaggio a Renato Carosone, 'Caravanpetrol', con Enzo Avitabile) e sì, canterò".

Anche all'interno dei quadri di Achille Lauro ci saranno collaborazioni, oltre a Emma?

"Ci sarà il primo ballerino dell'Opera di Roma, Giacomo Castellana, e oltre a Emma ci saranno Monica Guerritore, Fiorello, Claudio Santamaria e Francesca Barra".

Amadeus annuncia in chiusura che sabato sera ci sarà ospite anche Umberto Tozzi.

Questo resoconto non è del tutto completo perché non tutto quello che è stato chiesto dai giornalisti è arrivato intelligibile a chi, come noi, ha seguito la conferenza stampa in collegamento Internet. Sarebbe bene che si intervenisse per migliorare la qualità dell'audio di queste conferenze quotidiane (anche la connessione con le dirette di RaiPlay è purtroppo instabile).