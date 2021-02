Addio al rapper Ketchy the Great

Secondo quanto riporta Pitchfork, è morto il rapper losangelino Ketchy the Great, membro dello Stinc Team insieme a Drakeo the Ruler. Non sono noti altri dettagli.

All'anagrafe Jameon Davis, Ketchy the Great si era fatto conoscere collaborando con colleghi come Drakeo e Ralfy the Plug. Venne arrestato nel 2018 per vandalismo: aveva usato degli spray, assieme a Ralfy the Plug per girare il video "The Right Decision" e lo Stinc Team venne incriminato come banda dal procuratore distrettuale della contea di Los Angeles. Trascorse quasi tre anni in prigione, ma rifiutò sempre le accuse: "Un mucchio di stronzate", ha detto Ketchy delle accuse in un'intervista di dicembre sul podcast PALM.