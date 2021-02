L'esordio di Marco Castello, che suona per Rockol "Villaggio"

Un mix di pop, funk, jazz e blues, melodie sbarazzine e orecchiabili dal groove che fa battere il piedino e canzoni intime capaci di trasportarti altrove: è "Contenta tu", il disco d'esordio di Marco Castello, cantautore siciliano classe 1993. L'album è uscito il 5 febbraio, anticipato dai singoli "Porsi", "Torpi", "Cicciona" e "Dopamina".

Tra gite scolastiche, corse in motorino, jam session, primi baci e notti in spiaggia a guardare le stelle, le canzoni del disco raccontano gli anni trascorsi dal cantautore nella sua città, Siracusa, dopo aver studiato a Milano, girato il mondo a fianco di Erlend Øye dei Kings of Convenience nel progetto La Comitiva, e avervi fatto ritorno. Proprio come in "Villaggio", che suona per Rockol qui sotto:

"Contenta tu" è stato registrato al Butterama Studio di Berlino e prodotto insieme a Marcin Öz (The Whitest Boy Alive), da tempo particolarmente legato a Siracusa, e al produttore e compositore Daniel Nentwig.

I dieci brani inclusi nel disco affondano le loro radici nella canzone d’autore italiana (Pino Daniele, Lucio Dalla e Lucio Battisti) ma sono influenzati anche dal sound di musicisti come Mac De Marco e Mild High Club, Vulfpeck e Tom Misch. Nell'album suonano Lorenzo Pisoni (basso e chitarra elettrica) e Leonardo Varsalona (tastiere).