Dramma per Nicki Minaj: un pirata della strada travolge e uccide il padre

Dramma per Nicki Minaj. Il padre della 38enne femcee di origini trinidadiane, punto di riferimento per le ragazze che ambiscono a conquistare la scena hip hop americana (da Cardi B a Megan Thee Stallion, passando per Doja Cat: tutte le stelline del genere le devono qualcosa), è morto a New York dopo essere stato travolto da un pirata della strada.

Robert Maraj, questo il nome dell'uomo, stava attraversando la strada quando è stato falciato da un'automobile. Il conducente non si è fermato a prestare soccorso: è fuggito e non è ancora stato identificato dalle forze dell'ordine. Il padre della femcee è stato trasportato in ospedale in condizioni critiche. A nulla è servito l'intervento dei medici: l'uomo è morto poche ore dopo.

La notizia è stata confermata da un portavoce di Nicki Minaj. Sono attualmente in corso le indagini sull'accaduto. Nicki MInaj, per ora, non ha commentato la perdita sui suoi canali social ufficiali.

L'anno scorso il fratello della femcee, Jelani Maraj, è stato condannato a 25 anni di carcere per aver violentato una bambina di 11 anni. "Faremo appello per questa sentenza eccessiva. Tra le altre cose c'era una chiara cattiva condotta da parte dei giurati", aveva commentato l'avvocato di Jelani.