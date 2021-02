Finneas O'Connell, fratello e principale collaboratore di Billie Eilish, ha pubblicato il nuovo singolo "American Cliché". Il brano segna la sua prima uscita nel 2021, dopo che nella seconda parte del 2020 aveva fatto uscire la sua prima canzone natalizia "Another Year" e altri due singoli, "Where The Poison Is" e "Can't Wait To Be Dead".

La scorsa settimana Finneas ha annunciato l'uscita della versione deluxe del suo primo album "Blood Harmony", uscito nell'ottobre 2019, ora disponibile anche su vinile blu. La nuova versione del disco include i sette brani dell'EP originale, con l'aggiunta di "Break My Heart Again" e di una nuova versione di "Let’s Fall In Love For The Night (1964)". Il video di quest'ultima è stato diretto da Sam Bennett ed è stato girato a Los Angeles, città natale del 23enne musicista.