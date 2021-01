Noel Gallagher: "Mia madre non vuole mai venire a un mio concerto"

Ospite del podcast "Funny How?" di Matt Morgan, l'ex chitarrista degli Oasis Noel Gallagher ha dichiarato di avere portato alla luce una raccolta di vecchie canzoni degli Oasis e di essere in procinto di ri-registrarle, ma senza coinvolgere – sia mai!!! - il fratello Liam, con cui, come noto, non ha, per usare un eufemismo, un buon rapporto.

Oltre a questa notizia, che farà senza dubbio felici il gran numero di fan della band di Manchester, sempre in attesa di una, ad oggi poco probabile riappacificazione tra i due fratelli, Noel ha rivelato che sua madre non gli ha mai detto che le piace qualcuna delle canzoni da lui scritte. Mamma Peggy non gli ha mai mostrato il suo interesse per brani entrati nella storia del rock come “Live Forever”, “Wonderwall” e “Don't Look Back In Anger”.

Ha detto Noel: "Mia madre è molto, molto riservata, è un po' come me... Non credo che abbia mai menzionato una volta la mia musica, dicendo, 'Mi piace quella, o quell'altra' oppure, 'È una bella canzone'. Mai, nemmeno una volta."

Noel Gallagher ha rivelato di invitare la madre ai suoi concerti, ma Peggy si rifiuta sempre di andarci perché si emozionerebbe troppo guardando il figlio esibirsi sul palco. "L'ultima volta che ho suonato a Manchester, le ho detto, 'Vuoi venire al concerto?' Lei mi ha risposto, 'Oh no, inizierei subito a piangere.'"

Peggy ha parlato del suo orgoglio per Noel e per il fratello minore Liam – insieme negli Oasis fino al 2009 quando la band si sciolse per insanabili dissapori tra i due - nel documentario 'As It Was'. Davanti alla telecamera disse: "Sono molto orgogliosa, ogni volta che sono in televisione tiro fuori i fazzoletti. Sono ancora lì con la scatola dei fazzoletti."