Ospite del podcast "Funny How?" di Matt Morgan, Noel Gallagher ha fatto sapere di aver portato alla luce una raccolta di vecchie canzoni degli Oasis e di essere in procinto di ri-registrarle, ma senza coinvolgere il fratello Liam, con cui è in continua lite da quando i loro rapporti furono talmente tesi da portare allo scioglimento della band di “Wonderwall” nel 2009.

“Ho elencato le canzoni corrette e ce n'erano 14”, ha spiegato l’ex chitarrista degli Oasis, che ha aggiunto:

“Sono semplicemente finite nel dimenticatoio di vari progetti negli anni. Ho intenzione di registrarle. Alcune sono abbastanza vecchia scuola”.

Il 53enne artista inglese ha successivamente raccontato: “Stavo guardando la tracklist e ho pensato: ‘A dire il vero, cazzo, mi approccerei a quella canzone in modo diverso’. È stato molto interessante”. Ha continuato: “Il regalo non è aver trovato gli accordi. Il dono che mi è stato dato è di ricordare tutto. Se suono una canzone una volta ed è in sintonia, rimarrà per sempre”. Noel Gallagher ha poi narrato: “Ovviamente, mi dimentico le piccole cose ma anni dopo aver suonato qualcosa penso: ‘Aspetta, questa è quella melodia che avevo’. Questo è il dono, non la scrittura di canzoni”.

Come segnalato dal New Musical Express, attualmente non è dato sapere se il più grande dei fratelli Gallagher abbia intenzione di reclutare i suoi ex compagni degli Oasis per registrare le 14 canzoni che in passato non hanno trovato posto in nessuno dei sette album in studio dati alle stampe dalla band britannica, l’ultimo dei quali, “Dig out your soul”, è uscito nel 2008.