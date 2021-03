U2, "The Joshua Tree": "Running to stand still"

L’eroina è protagonista in "Running to Stand Still", titolo che indica letteralmente la condizione del tossico, costretto a correre di continuo per procurarsi la dose che lo stende. Il concept nasce da un fatto di cronaca che colpisce molto Bono: a Dublino, una ragazza e il suo compagno sono costretti a vendere tutto ciò che possiedono per procurarsi la droga, fino a quando, non avendo più nulla, decidono di fare da corrieri per una grande partita di droga, ma in aeroporto vengono sopresi dalla sicurezza e arrestati.

Dolce il peccato

Amaro il sapore nella mia bocca

Vedo sette torri e una sola via d’uscita

Devi piangere senza versare lacrime

Esprimerti senza parlare

Urlare senza alzare la voce

Io ho preso il veleno dal torrente avvelenato

La ragazza si è avvelenata prelevando il veleno dal torrente. Le sette torri invece sono i sette edifici più alti della periferia nord di Dublino, nel quartiere di Ballymun, dove Bono è cresciuto. Oggi le torri non ci sono più, demolite nel 2003 per riqualificare la zona.

Lei corre per le strade

Con gli occhi iniettati di rosso

Sotto il ventre nero di una nuvola

Con sé porta oro bianco e perle rubate dal mare

È arrabbiata e la tempesta esplode nei suoi occhi

Patirà il gelo dell’ago

Da oltreoceano hanno portato il carico di droga, descritta da Bono come perle e oro per il suo valore, e così la ragazza può iniettarsi l’eroina per dissetare i suoi sensi, sotto un cielo uggioso.

Di padre in figlio

Il sangue scorre fluido

Le facce congelate dal gelo

Il filone spaccato

La superficie del carbone crepata

Attraverso mani di acciaio e cuori di pietra

La nostra giornata di lavoro è finita

Il testo di questo articolo è tratto da "Il fuoco indimenticabile - 40 anni di U2: gli album, le canzoni, la storia", di Andrea Cerasi, (C) 2020 Lit Edizioni s.a.s. Per gentile concessione.