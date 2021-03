U2, "The Joshua Tree": "Bullet the blue sky"

In "Bullet the Blue Sky" Bono descrive l’orrore della guerra civile (finanziata dagli Usa) che distrugge El Salvador, città che ha visitato con la moglie. Se le liriche sono dure, la musica lo è ancora di più, costruita su un basso rocciosissimo e un drumming marziale. Qui si mette in scena la paura di un popolo in miseria, sottomesso dall’esercito comandato dal dittatore. The Edge emette strani effetti metallici alla sua chitarra, causando caos e straniamento che ricordano le bombe lanciate sulla città.

Nel vento di locusta arriva un rantolo e un sussurro

Giacobbe lottò contro l’angelo e l’angelo fu sopraffatto

Pianta il seme del demonio e nasce un fiore di fuoco

Che brucia croci con fiamme alte fino al cielo

Nella Genesi, Giacobbe lottò contro un angelo per un’intera notte, fino a quando l’uomo non vinse, mettendo in fuga l’angelo. Dopo la vittoria, Giacobbe si fece benedire dalla stessa creatura magica, testimoniando la natura altamente simbolica dell’impresa. Una competizione da superare per avvicinarsi a Dio. Bono descrive l’atmosfera in città, una visione terribile, dove il potente di turno sventola le banconote impregnate di sangue.

In giacca e cravatta mi viene incontro

Viso rosso come una rosa su un cespuglio di spine

E conta le banconote di dollari

Le sbatte a terra, cento, duecento

Intanto gli aerei da guerra sorvolano l’aria

Sopra baracche di fango dove i bambini stanno dormendo

Il silenzio si spezza e i muri tremano e la città geme

L’ultima parte della canzone è quella più potente e atroce, dove il cantante, disgustato, accusa apertamente l’America di provocare morti, guerre e di perpetrare violenze di ogni sorta.

Lì fuori c’è l’America, il cielo è squarciato

La pioggia scende sulla ferita aperta

Donne e bambini corrono tra le braccia dell’America

Lei si alzò da dove era distesa immobile

Decise di dover fare qualcosa

Di andare da qualche parte

Tipo saltare su un treno a vapore

O di uscire sotto la pioggia

Scappando dalle tenebre della notte

Il testo di questo articolo è tratto da "Il fuoco indimenticabile - 40 anni di U2: gli album, le canzoni, la storia", di Andrea Cerasi, (C) 2020 Lit Edizioni s.a.s. Per gentile concessione.